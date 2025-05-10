30-денне припинення вогню. З'явився повний текст, про що Україна домовилася з партнерами

Політики наголосили на "надзвичайній важливості" зміцнення українських Сил оборони й нагадали про військові контингенти після війни

Дональд Туск, Кір Стармер, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц

За результатами зустрічі у Києві очільники України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії виступили зі спільною заявою стосовно деталей можливого 30-денного перемир'я, подальших санкцій проти РФ і підтримки України. Відповідний текст опублікував Офіс президента України.

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб – і воно за визначенням "не може бути обмежене жодними умовами".

"Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію", – зазначають у тексті.

Політики вимагають, аби таке припинення вогню було всеосяжним (у повітрі, на морі та на суходолі), а також підкреслили, що перемир'я потребує "ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами".

На думку підписантів, припинення вогню повинно тривати щонайменше 30 діб, аби "створити простір для дипломатії" – впродовж цього часу дипломатична робота має бути зосереджена на "окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру".

Учасники зустрічі привітали те, що заклик до припинення вогню та проведення змістовних перемовин підтримує як Європа, так і США.

Окрім цього, політики наголосили на "надзвичайній важливості" зміцнення українських Сил оборони як "головної гарантії суверенітету й безпеки" країни. Водночас у тексті зазначають, основним елементом безпекових гарантій для України також мають стати військові контингенти партнерів ("гарантійні сили").

Політики висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо її армію: "Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів".

Також сторони погодилися, що якщо Москва відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, то варто буде застосувати "більш жорсткі санкції" проти її банківського й енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту та тіньовий флот.

"Вони [керівники країн] домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його із санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати", – йдеться у заяві.

Учасники дійшли згоди продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів РФ і розглянути це питання на наступному саміті "Великої сімки" (G7).