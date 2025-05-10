"Масовані санкції, скоординовані США та Європою". Макрон про наслідки для РФ за порушення перемир'я

Емманюель Макрон (Фото: Офіс президента України)

Якщо Росія порушить 30-денне припинення вогню, то Європа та США запровадять проти неї "масовані санкції", скоординовані між ними. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Києві за результатами зустрічі "коаліції охочих".

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"У разі порушення цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони вже будуть зараз готуватися та координуватися між американцями та європейцями", – розповів він.

На цій же пресконференції прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що якщо диктатор Володимир Путін не погодиться на пропозицію про перемир'я, то США і Європа посилять військову допомогу та санкції проти країни-агресора, щоб примусити її сісти за стіл переговорів.