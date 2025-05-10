"Масовані санкції, скоординовані США та Європою". Макрон про наслідки для РФ за порушення перемир'я
Якщо Росія порушить 30-денне припинення вогню, то Європа та США запровадять проти неї "масовані санкції", скоординовані між ними. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Києві за результатами зустрічі "коаліції охочих".
"У разі порушення цього припинення вогню ми погодились, що будуть масовані санкції. Вони вже будуть зараз готуватися та координуватися між американцями та європейцями", – розповів він.
На цій же пресконференції прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що якщо диктатор Володимир Путін не погодиться на пропозицію про перемир'я, то США і Європа посилять військову допомогу та санкції проти країни-агресора, щоб примусити її сісти за стіл переговорів.
- 10 травня Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
Зеленський та партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. Москва поки що не погодилась на цю ідею.
- Макрон заявив, що моніторинг перемир'я будуть насамперед забезпечувати США, але інші партнери також будуть залучені.