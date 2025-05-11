Axios: Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо не буде припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини, навіть якщо РФ не погодиться розпочати перемир'я, стверджує американський новинний ресурс Axios з посиланням на неназваного українського посадовця.

За його словами, голова держави поїде до Туреччини у четвер, 15 травня, навіть у разі, якщо Москва не погодиться на перемир'я з понеділка, 12 травня.

Офіційно про таку позицію не повідомлялось.

Напередодні, ввечері 11 травня, Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Але у повідомленні наголошувалось, що Україна чекає на припинення вогню з понеділка.

У вечірньому зверненні президент зазначив: "Я буду в цей четвер, п'ятнадцятого травня, у Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині". Водночас у цій самій заяві Зеленський наголошував на необхідності припинення вогню.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на першу заяву Зеленського написав: "Припинення вогню росією, потім все інше".