Axios: Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо не буде припинення вогню
Президент Володимир Зеленський здійснить візит до Туреччини, навіть якщо РФ не погодиться розпочати перемир'я, стверджує американський новинний ресурс Axios з посиланням на неназваного українського посадовця.
За його словами, голова держави поїде до Туреччини у четвер, 15 травня, навіть у разі, якщо Москва не погодиться на перемир'я з понеділка, 12 травня.
Офіційно про таку позицію не повідомлялось.
Напередодні, ввечері 11 травня, Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Але у повідомленні наголошувалось, що Україна чекає на припинення вогню з понеділка.
У вечірньому зверненні президент зазначив: "Я буду в цей четвер, п'ятнадцятого травня, у Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині". Водночас у цій самій заяві Зеленський наголошував на необхідності припинення вогню.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на першу заяву Зеленського написав: "Припинення вогню росією, потім все інше".
- На нічній пресконференції у Кремлі
Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа, про яке напередодні домовились Україна та партнери.
Незадовго до заяви Зеленського про зустріч з Путіним, президент США Трамп написав, що Україна має погодитись на переговори з Росією у Стамбулі. Очільник Штатів вважає, що завдяки зустрічі Київ "принаймні зможе зрозуміти", чи можливо укласти угоду з Москвою – й Захід зможе діяти відповідно до цього.
- Москва поки що не відповіла на останню пропозицію Зеленського.