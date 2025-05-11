От "должны ехать на переговоры" до "жду Путина". Что произошло в дискусиях о перемирии

Главные заявления о прекращении огня и переговорах из Киева, Москвы, Вашингтона и европейских столиц

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Владимир Путин фактически отказался от перемирия, но предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Диктатора подвергли критике в Европе, но глава США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Киев ехал на переговоры. В конце концов президент Владимир Зеленский захотел встречи с Путиным. LIGA.net собрала основные события за день относительно возможного прекращения огня.

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Заявление Путина. Ночью диктатор выступил перед журналистами и предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Последний раз такие переговоры происходили в начале 2022 года – украинская сторона прекратила их после разоблачения массовых российских военных преступлений в Киевской области, в частности в Буче.

Путин фактически отказался от перемирия с 12 мая, которое накануне предложили Украина, Европа и США.

Первая реакция Трампа. Президент США подвел итоги предыдущих суток, назвав их "потенциально большим днем для Украины и России" – когда "коалиция желающих" и Киев в очередной раз призвали Москву к 30-дневному прекращению огня, а Путин предложил Украине переговоры. Трамп анонсировал "большую неделю" впереди и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.

Зеленский за перемирие. Президент заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.

Европа тоже за то, чтобы сначала прекратили огонь. Глава Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что европейские лидеры вместе с Трампом четко предложили сначала начать перемирие, а затем вести переговоры. Такую же позицию высказал и германский канцлер Фридрих Мерц, а также другие европейские политики.

Эрдоган, у которого могут пройти переговоры, тоже за перемирие. Президент Турции пообщался с Макроном, а затем говорил с Путиным. После звонка с диктатором Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".

И спецпосланник Трампа также за перемирие. Кит Келлог напомнил позицию Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот.

А сам Трамп хочет, чтобы Украина ехала в Стамбул. Президент США написал, что Украина должна согласиться на переговоры с Россией в Турции. Глава Штатов считает, что благодаря встрече Киев "по крайней мере сможет понять", возможно ли заключить соглашение с Москвой – и Запад сможет действовать в соответствии с этим.

В то же время Трамп критикует Путина: "Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием победы во Второй мировой войне, которая не была бы выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО!!!".

Зеленский хочет встретиться с Путиным. Президент готов лично встретиться с российским диктатором в Турции.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – сообщил Зеленский менее чем через час после призыва Трампа.

Москва все еще не отреагировала на это заявление.

Глава МИД Франции заявил, что если не будет достигнуто перемирие, то европейцы и американцы усилят давление на Путина – есть возможность ввести "масштабные санкции". С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 400 млрд евро из-за ограничений со стороны Европы, что равносильно трем годам военного бюджета.

Глава чешской дипломатии заявил, что Путин "хочет продолжать стрелять", тогда как Украина и Запад требуют перемирия.