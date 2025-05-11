"Не наоборот". У Трампа заявили, что сначала нужно перемирие, а уже потом – переговоры
Спецпосланник президента США Кит Келлог напомнил позицию Дональда Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот. Такое сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.
Келлог ответил на заявление премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, который отметил, что его страна вместе с партнерами выступает за то, чтобы справедливый и долговременный мир в Украине начался с введения полного и безусловного 30-дневного прекращения огня.
"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, остановите убийства!!!", – написал спецпосланник главы США.
Чиновник отметил, что сначала нужно безусловное 30-дневное перемирие, а во время него должен быть переход к "всеобъемлющим мирным переговорам".
"А не наоборот", – отметил Келлог.
- 10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время, фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, наконец, президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.