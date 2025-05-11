"Не наоборот". У Трампа заявили, что сначала нужно перемирие, а уже потом – переговоры

Келлог напомнил заявления президента США о том, что необходимо остановить убийства

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог напомнил позицию Дональда Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот. Такое сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.

Келлог ответил на заявление премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, который отметил, что его страна вместе с партнерами выступает за то, чтобы справедливый и долговременный мир в Украине начался с введения полного и безусловного 30-дневного прекращения огня.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, остановите убийства!!!", – написал спецпосланник главы США.

Чиновник отметил, что сначала нужно безусловное 30-дневное перемирие, а во время него должен быть переход к "всеобъемлющим мирным переговорам".

"А не наоборот", – отметил Келлог.