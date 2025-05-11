"Не навпаки". У Трампа заявили, що спочатку треба перемир'я, а вже потім – переговори
Спецпосланець президента США Кіт Келлог нагадав позицію Дональда Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.
Келлог відповів на заяву прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, який зазначив, що його країна разом з партнерами виступає за те, аби справедливий та довготривалий мир в Україні почався із запровадження повного та безумовного 30-денного припинення вогню.
"Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, зупиніть вбивства!!!", – написав спецпосланець глави США.
Чиновник зауважив, що спочатку потрібно безумовне 30-денне перемир'я, а під час нього має бути перехід до "всеосяжних мирних переговорів".
"А не навпаки", – зазначив Келлог.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й, врешті-решт, президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.