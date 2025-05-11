"Не навпаки". У Трампа заявили, що спочатку треба перемир'я, а вже потім – переговори

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпосланець президента США Кіт Келлог нагадав позицію Дональда Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.

Келлог відповів на заяву прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, який зазначив, що його країна разом з партнерами виступає за те, аби справедливий та довготривалий мир в Україні почався із запровадження повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

"Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, зупиніть вбивства!!!", – написав спецпосланець глави США.

Чиновник зауважив, що спочатку потрібно безумовне 30-денне перемир'я, а під час нього має бути перехід до "всеосяжних мирних переговорів".

"А не навпаки", – зазначив Келлог.