Правоохранители раскрыли 72 убийства, совершенных россиянами в Буче
В 2024-2025 годах следователи Национальной полиции раскрыли 72 убийства, совершенных российскими оккупантами в городе Буча Киевской области в начале 2022-го. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.
Нацполиция отмечает, что ей удалось идентифицировать более 2500 находившихся в городе военных РФ и установить личности более 100 россиян, участвовавших в военных преступлениях.
За такие преступления, совершенные в Буче, объявлены подозрения 34 захватчикам, 24 обвинительных акта в отношении оккупантов направлены в суд.
Работа следователей продолжается, отметили в ведомстве.
31 марта 2025 года отмечается третья годовщина освобождения Бучи.
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