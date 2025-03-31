Правоохранители раскрыли 72 убийства, совершенных россиянами в Буче

Удалось идентифицировать более 2500 находившихся в городе военных РФ и установить личности более 100, участвовавших в военных преступлениях

Буча в 2022 году (Фото: EPA)

В 2024-2025 годах следователи Национальной полиции раскрыли 72 убийства, совершенных российскими оккупантами в городе Буча Киевской области в начале 2022-го. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

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Нацполиция отмечает, что ей удалось идентифицировать более 2500 находившихся в городе военных РФ и установить личности более 100 россиян, участвовавших в военных преступлениях.

За такие преступления, совершенные в Буче, объявлены подозрения 34 захватчикам, 24 обвинительных акта в отношении оккупантов направлены в суд.

Работа следователей продолжается, отметили в ведомстве.

31 марта 2025 года отмечается третья годовщина освобождения Бучи.