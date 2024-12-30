Полиция нашла роскомандира, причастного к убийству "женщины с красным маникюром" в Буче
Правоохранительные органы идентифицировали российского командира, причастного к убийству "женщины с красным маникюром" Ирины Филькиной, которое произошло во время оккупации Бучи в Киевской области. Об этом сообщил Бучанский городской совет.
Полиция подозревает в преступлении 29-летнего Артема Тареева, являющегося командиром 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск РФ.
По данным следствия, 5 марта 2022 года Тареев приказал стрелять по всем гражданским, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблонской и Водопроводной в Буче.
В тот же день около 11:15 российские захватчики расстреляли ехавшую на велосипеде Ирину Филькину. В женщину выпустили не менее 15 шаров из автоматического оружия и БМД-2.
Всего из-за приказа Тареева на улице Яблонской погибли 13 мирных жителей, утверждают правоохранители.
"Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевской области и облетело мировые СМИ", – напомнили в Бучанском горсовете.
- На стыке марта и апреля 2022 года украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах во время оккупации.