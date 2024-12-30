Полиция нашла роскомандира, причастного к убийству "женщины с красным маникюром" в Буче

Ирина Филькина погибла 5 марта 2022 года. В женщину выпустили не менее 15 шаров из автоматического оружия и БМД-2

Рука женщины с красным маникюром (Фото: RFE)

Правоохранительные органы идентифицировали российского командира, причастного к убийству "женщины с красным маникюром" Ирины Филькиной, которое произошло во время оккупации Бучи в Киевской области. Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Полиция подозревает в преступлении 29-летнего Артема Тареева, являющегося командиром 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

По данным следствия, 5 марта 2022 года Тареев приказал стрелять по всем гражданским, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблонской и Водопроводной в Буче.

В тот же день около 11:15 российские захватчики расстреляли ехавшую на велосипеде Ирину Филькину. В женщину выпустили не менее 15 шаров из автоматического оружия и БМД-2.

Всего из-за приказа Тареева на улице Яблонской погибли 13 мирных жителей, утверждают правоохранители.

"Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевской области и облетело мировые СМИ", – напомнили в Бучанском горсовете.