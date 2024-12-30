Поліція знайшла російського командира, причетного до вбивства "жінки з червоним манікюром" у Бучі
Правоохоронні органи ідентифікували російського командира, причетного до вбивства "жінки з червоним манікюром" Ірини Фількіної, що сталося під час окупації Бучі в Київській області. Про це повідомила Бучанська міська рада.
Поліція підозрює у злочині 29-річного Артема Тарєєва, який є командиром 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ РФ.
За даними слідства, 5 березня 2022 року Тарєєв наказав стріляти по всіх цивільних, які з'являться в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної у Бучі.
У той самий день близько 11:15 російські загарбники розстріляли Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді. У жінку випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.
Загалом через наказ Тарєєва на вулиці Яблунській загинули 13 мирних жителів, стверджують правоохоронці.
"Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини й облетіло світові медіа", – нагадали у Бучанській міськраді.
- На стику березня та квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. На вулицях звільнених міст, зокрема у Бучі, було виявлено тіла вбитих мирних жителів.
- Російські чиновники та пропагандисти назвали кадри з Бучі "фейком". Однак супутникові знімки компанії Maxar вказують – убиті з'явилися на вулицях під час окупації.