UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Деоккупация Бучи, весна 2022: Не публиковавшиеся видео военных журналистов видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:21
Фото - скриншот из видео
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Military Media Center показал видеокадры из Бучи, которые были сняты при возвращении ВСУ в освобожденный от оккупации город и ранее не публиковались.

На записи показано, во что превратили Бучу российские военные: разрушенные инфраструктура и жилье, разбитая и брошенная военная техника, мины и боеприпасы, неубранные тела. Местные жители рассказывают про братские могилы и расстрелы.

Читайте также: Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видеобучакиевская областьдеоккупацияMilitary Media Center
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 