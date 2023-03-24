Military Media Center показал видеокадры из Бучи, которые были сняты при возвращении ВСУ в освобожденный от оккупации город и ранее не публиковались.
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На записи показано, во что превратили Бучу российские военные: разрушенные инфраструктура и жилье, разбитая и брошенная военная техника, мины и боеприпасы, неубранные тела. Местные жители рассказывают про братские могилы и расстрелы.
- На стыке марта и апреля 2022 года украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.
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