Правоохоронці розкрили 72 вбивства, здійснених росіянами в Бучі

Нацполіції вдалось ідентифікувати понад 2500 військових РФ, які перебували у місті, та встановити особи більш ніж 100 загарбників, які брали участь у воєнних злочинах

Буча у 2022 році (Фото: EPA)

У 2024-2025 роках слідчі Національної поліції розкрили 72 вбивства, вчинених російськими окупантами у місті Буча Київської області на початку 2022-го. Про це повідомили у правоохоронному відомстві.

Нацполіція зазначає, що їй вдалось ідентифікувати понад 2500 військових РФ, які перебували у місті, та встановити особи більш ніж 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.

За такі злочини, скоєні у Бучі, оголошено підозри 34 загарбникам, 24 обвинувальні акти щодо окупантів скеровано до суду.

Робота слідчих продовжується, зауважили у відомстві.

31 березня 2025 року відзначається третя річниця звільнення Бучі.