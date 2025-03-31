Правоохоронці розкрили 72 вбивства, здійснених росіянами в Бучі
У 2024-2025 роках слідчі Національної поліції розкрили 72 вбивства, вчинених російськими окупантами у місті Буча Київської області на початку 2022-го. Про це повідомили у правоохоронному відомстві.
Нацполіція зазначає, що їй вдалось ідентифікувати понад 2500 військових РФ, які перебували у місті, та встановити особи більш ніж 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.
За такі злочини, скоєні у Бучі, оголошено підозри 34 загарбникам, 24 обвинувальні акти щодо окупантів скеровано до суду.
Робота слідчих продовжується, зауважили у відомстві.
31 березня 2025 року відзначається третя річниця звільнення Бучі.
- На стику березня та квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. На вулицях звільнених міст, зокрема у Бучі, було виявлено тіла вбитих мирних жителів.
- Російські чиновники та пропагандисти назвали кадри з Бучі "фейком". Однак супутникові знімки компанії Maxar указують – убиті з'явилися на вулицях під час окупації.
- У грудні 2024 року правоохоронні органи ідентифікували російського командира, причетного до вбивства "жінки з червоним манікюром" Ірини Фількіної під час окупації Бучі.