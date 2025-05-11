"Путин хочет продолжать стрелять". В Чехии ответили на последние заявления диктатора

Липавский отметил, что Украина сама должна решать, какими должны быть условия мира

Ян Липовский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Владимир Путин "хочет продолжать стрелять", когда Украина и Запад требуют перемирия. Об этом, в ответ на последние заявления российского диктатора, написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", – заметил чиновник.

Впоследствии, в эфире телеканала CNN Prima News, Липавский отметил, что Украина сама должна решать, какими должны быть условия мира, и напомнил о Мюнхенском заговоре в преддверии II Мировой войны.

"В 1938 году нам [чехам] продиктовали, что мы должны избавиться от своей территории. После Мюнхена мир не наступил, а началась Вторая мировая война. Мы не должны допустить повторения того же сценария", – подчеркнул министр.

По словам чиновника, Кремль "вульгарно отверг последний призыв демократического мира к прекращению огня".

Липавский также отметил, что угроза ядерной войны является "классической фигурой российской пропаганды" и добавил: "Не дадим себя запугать".

"Санкции работают. Россия страдает экономически, она не имеет прибыли от ископаемых ресурсов. Для нас нет смысла поддерживать государство, управляющее военной машиной. Чешская Республика отрезала себя от этих ресурсов, Россия больше не может держать нас за горло. И важно, чтобы весь Европейский союз не импортировал энергоносители из России", – подытожил глава МИД.

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