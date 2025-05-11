"Путін хоче продовжувати стріляти". У Чехії відповіли на останні заяви диктатора
Володимир Путін "хоче продовжувати стріляти", коли як Україна та Захід вимагають перемир'я. Про це, у відповідь на останні заяви російського диктатора, написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у соцмережі X.
"Все просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", – зауважив чиновник.
Згодом, в ефірі телеканалу CNN Prima News, Ліпавський зауважив, що Україна сама має вирішувати, якими повинні бути умови миру, та нагадав про Мюнхенську змову напередодні II Світової війни.
"У 1938 році нам [чехам] продиктували, що ми повинні позбутися своєї території. Після Мюнхена мир не настав, а почалася Друга світова війна. Ми не повинні допустити повторення того ж сценарію", – наголосив міністр.
За словами посадовця, Кремль "вульгарно відкинув останній заклик демократичного світу до припинення вогню".
Ліпавський також зазначив, що загроза ядерної війни є "класичною фігурою російської пропаганди", й додав: "Не дамо себе залякати".
"Санкції працюють. Росія страждає економічно, вона не має прибутку від викопних ресурсів. Для нас немає сенсу підтримувати державу, яка керує воєнною машиною. Чеська Республіка відрізала себе від цих ресурсів, Росія більше не може тримати нас за горло. І важливо, щоб увесь Європейський Союз не імпортував енергоносії з Росії", – підсумував голова МЗС.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники та врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом з Трампом.
- Згодом спецпосланець президента США Келлог нагадав позицію Трампа: спочатку перемир'я, а під час нього – переговори, не навпаки.