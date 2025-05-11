"Путін хоче продовжувати стріляти". У Чехії відповіли на останні заяви диктатора

Ліпавський зауважив, що Україна сама повинна вирішувати, якими мають бути умови миру

Ян Ліпавський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Володимир Путін "хоче продовжувати стріляти", коли як Україна та Захід вимагають перемир'я. Про це, у відповідь на останні заяви російського диктатора, написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у соцмережі X.

"Все просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", – зауважив чиновник.

Згодом, в ефірі телеканалу CNN Prima News, Ліпавський зауважив, що Україна сама має вирішувати, якими повинні бути умови миру, та нагадав про Мюнхенську змову напередодні II Світової війни.

"У 1938 році нам [чехам] продиктували, що ми повинні позбутися своєї території. Після Мюнхена мир не настав, а почалася Друга світова війна. Ми не повинні допустити повторення того ж сценарію", – наголосив міністр.

За словами посадовця, Кремль "вульгарно відкинув останній заклик демократичного світу до припинення вогню".

Ліпавський також зазначив, що загроза ядерної війни є "класичною фігурою російської пропаганди", й додав: "Не дамо себе залякати".

"Санкції працюють. Росія страждає економічно, вона не має прибутку від викопних ресурсів. Для нас немає сенсу підтримувати державу, яка керує воєнною машиною. Чеська Республіка відрізала себе від цих ресурсів, Росія більше не може тримати нас за горло. І важливо, щоб увесь Європейський Союз не імпортував енергоносії з Росії", – підсумував голова МЗС.