Глава МИД Литвы настаивает на санкциях, если РФ не пойдет на прекращение огня с 12 мая

Кястутис Будрис призывает союзников ввести санкции против РФ, если с 12 мая она не прекратит огонь в Украине

Кястутис Будрис (Фото: ЕРА/MYKOLA TYS)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что российский диктатор Владимир Путин специально тянет время во избежание реального пути к миру. В ответном сообщении на платформе X он настаивает на дополнительных санкциях против страны-агрессора, если та не примет прекращение огня с 12 мая.

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"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру – использует террор как рычаг влияния и тянет время во избежание любого реального пути к миру", – говорится в сообщении.

По словам главы литовского МИДа, говорить о мире, когда российские бомбы продолжают падать на украинских мирных жителей – это фарс.

Он отметил позицию, которой придерживаются европейские лидеры: Россия должна пойти на долгосрочное прекращение огня с 12 мая, иначе против страны-агрессора будут введены новые санкции.

"Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает – и мы должны его придерживаться. Теперь мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат до понедельника, новый раунд санкций должен быть внедрен — без колебаний", — подытожил Будрис.

10 мая 2025 года президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер, его польский коллега Туск и канцлер Германии Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное прекращение огня с 12 мая.

На ночной пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

предложил Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.