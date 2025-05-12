Guardian: Заклик Трампа до переговорів у Стамбулі поставив під загрозу нові санкції проти Росії

Лондон відклав подальші заходи, які мали бути оголошені в понеділок, 12 травня

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Публікація президента США Дональда Трампа в Truth Social щодо того, що Україна має негайно розпочати переговори з Росією, відкинула і, можливо, поставила під загрозу ретельно розроблені плани Європи переконати Вашингтон запровадити санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

Співрозмовники стверджують, що у президента Володимира Зеленського не було іншого вибору, як погодитися на переговори в Стамбулі в четвер, побоюючись образити Трампа.

Дипломати також розповіли, що російський диктатор Володимир Путін зробив таку пропозицію, щоб не відштовхнути американського президента й уникнути європейського тиску на Трампа з метою запровадження більш жорстких санкцій.

Медіа нагадало, що 9 травня Британія запровадила чергові санкції проти Росії. Частково через втручання Трампа Лондон відклав подальші заходи, які мали бути оголошені в понеділок, 12 травня, але ЄС продовжує свої плани щодо ще одного пакету санкцій пізніше цього місяця.

Однак кардинальним моментом стануть додаткові санкції США не лише через економічний вплив, а й через політичний символізм у визнанні Трампом того, що Путін є головною перешкодою для врегулювання війни Росії проти України, йдеться у матеріалі.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я.

Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з російським диктатором у Туреччині.