Guardian: Заклик Трампа до переговорів у Стамбулі поставив під загрозу нові санкції проти Росії
Публікація президента США Дональда Трампа в Truth Social щодо того, що Україна має негайно розпочати переговори з Росією, відкинула і, можливо, поставила під загрозу ретельно розроблені плани Європи переконати Вашингтон запровадити санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на неназваних європейських дипломатів.
Співрозмовники стверджують, що у президента Володимира Зеленського не було іншого вибору, як погодитися на переговори в Стамбулі в четвер, побоюючись образити Трампа.
Дипломати також розповіли, що російський диктатор Володимир Путін зробив таку пропозицію, щоб не відштовхнути американського президента й уникнути європейського тиску на Трампа з метою запровадження більш жорстких санкцій.
Медіа нагадало, що 9 травня Британія запровадила чергові санкції проти Росії. Частково через втручання Трампа Лондон відклав подальші заходи, які мали бути оголошені в понеділок, 12 травня, але ЄС продовжує свої плани щодо ще одного пакету санкцій пізніше цього місяця.
Однак кардинальним моментом стануть додаткові санкції США не лише через економічний вплив, а й через політичний символізм у визнанні Трампом того, що Путін є головною перешкодою для врегулювання війни Росії проти України, йдеться у матеріалі.
На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня
Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з російським диктатором у Туреччині.
- Речник німецького уряду Корнеліус заявив, що російський диктатор має погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше розпочнеться підготовка до нових санкцій.
- Президент Франції наголосив, що "або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно і ми маємо запровадити більше санкцій".
- Україна повідомила США та європейським партнерам, що Росія ігнорує їхню пропозицію про припинення вогню. Сторони скоординували наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я.