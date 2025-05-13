Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу прямых переговоров – Уиткофф
Президент США Дональд Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу необходимости проведения прямых переговоров, иначе Вашингтон будет вынужден прекратить попытки завершить войну. Об этом порталу Breitbart News заявил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать", – сказал он.
Уиткофф подчеркнул, что это "не наша война", но в то же время США делают все возможное, чтобы ее завершить.
"И путь к этому – прекращение огня: все стороны останавливают насилие, а затем вместе работаем над решением ключевых вопросов. Я верю, что это возможно", – добавил спецпосланник американского президента.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
- Президент Владимир Зеленский заявил
поддержали , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган европейские руководители и в конце концов .
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Трамп допустил, что тоже мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.