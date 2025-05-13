Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу прямых переговоров – Уиткофф

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп выдвинул России и Украине ультиматум по поводу необходимости проведения прямых переговоров, иначе Вашингтон будет вынужден прекратить попытки завершить войну. Об этом порталу Breitbart News заявил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать", – сказал он.

Уиткофф подчеркнул, что это "не наша война", но в то же время США делают все возможное, чтобы ее завершить.

"И путь к этому – прекращение огня: все стороны останавливают насилие, а затем вместе работаем над решением ключевых вопросов. Я верю, что это возможно", – добавил спецпосланник американского президента.