Кремль озвучить, хто поїде на переговори в Стамбул, коли Путін "вважатиме за потрібне"

У Кремлі замовчують склад делегації на переговори з Україною

Володимир Путін (Фото: EPA)

Імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор Володимир Путін "вважатиме це за потрібне". Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков пропагандистським медіа.

"Щойно президент вважатиме це за потрібне, ми оголосимо", – відповів Пєсков на запитання журналістів.

Натомість він запевняє, що підготовка до перемовин, які мають відбутися у Стамбулі 15 травня, триває. Жодних подробиць щодо порядку денного чи позиції РФ Кремль поки що не надає, посилаючись на виступ Путіна 9 травня.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й Ердоган.

підтримали Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.