Келлог о переговорах в Турции: Сначала прекращение огня, затем – мирные переговоры

После установления 30-дневного перемирия можно будет начать длительные мирные переговоры, считают в администрации Трампа

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

В контексте возможных переговоров в Турции Соединенные Штаты надеются на установление 30-дневного прекращения огня, после которого должны начаться переговоры по разным вопросам, в том числе насчет территорий и членства Украины в НАТО. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

По словам чиновника, США надеются, что после установления 30-дневного перемирия можно будет начать продолжительные мирные переговоры.

"Первое, чего мы хотим достичь, – это всеобъемлющее прекращение огня, воздушного, морского, наземного, инфраструктурного", – заявил чиновник.

В дальнейшем, рассказал Келлог, во время мирных переговоров будут обсуждаться вопросы оккупированных Россией территорий Украины, контроль над Запорожской атомной электростанцией, невозможность вступления Украины в НАТО "в ближайшей перспективе", возвращение украинских детей домой, а также размещение западных контингентов и миротворцев в Украине.

Спецпосланник президента США заявил, что к "силам устойчивости", которые будут размещаться к западу от реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша. В то же время, добавил чиновник, планируются миротворческие силы на востоке Украины для контроля за прекращением огня.

ОБНОВЛЕНО. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Польша не будет посылать своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.

"Итак, мы все это достаточно хорошо спланировали", – сообщил Келлог, отметив, что этот мирный план является "довольно объемным".

Чиновник заявил, что этот документ был передан украинцам, россиянам и партнерам США по НАТО – Британии, Франции и Германии.

"Очевидно, что с переговорами все не будет идеально. Так никогда не бывает, но будут определенные уступки. Мы это прекрасно понимаем. Но важно, чтобы мы остановили убийства, и это то, чего хочет президент Трамп. Он говорил об этом неоднократно, и я думаю, что это шанс сделать это", – подытожил спецпосланник.

Тем временем заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков в контексте возможных переговоров в Турции в очередной раз озвучил требование Москвы, чтобы Украина отказалась от территорий, которые РФ оккупировала и записала в свою конституцию.

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