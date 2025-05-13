Минобороны Польши опровергло заявление Келлога об отправке войск в Украину

Никаких переговоров на этот счет не ведется, уточнил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик

Цезарий Томчик (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польша не будет посылать своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии. Об этом в комментарии PAP сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, реагируя на заявление специального посланника американского президента Кита Келлога.

Томчик подчеркнул, что "позиция Польши остается неизменной".

"Польша не посылает и не будет посылать солдат в составе потенциальных миротворческих сил в Украину. Польша имеет другую цель, она обеспечит потенциальную миротворческую миссию с территории Польши, предоставив хаб в Жешуве и материально-техническое обеспечение для миссии", – сказал замглавы Минобороны.

Чиновник подчеркнул, что никаких переговоров по этому поводу не ведется.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также категорически опроверг участие польских солдат в миротворческой миссии.

"С самого начала мы указывали на нашу роль как центра материально-технической и инфраструктурной поддержки такой миссии. Без нас невозможно ее осуществить", — подчеркнул он.

Косиняк-Камыш акцентировал, что союзники Польши, встречающиеся на разных уровнях в рамках "коалиции желающих", поддерживающие Украину, "прекрасно понимают роль, которую должна играть Польша".

"Эта роль замечена и оценена союзниками", — отметил министр.

На вопрос, может ли такое заявление американского чиновника служить косвенным давлением на Польшу, Косиняк-Камыш это опроверг.

"Ни я, ни министр иностранных дел Радослав Сикорский, ни другие не получали никаких предложений по этому поводу", – сказал он.

Ранее Келлог в эфире телеканала Fox Business заявил, что США обсуждают с союзниками размещение иностранного контингента на территории Украины. К "силам устойчивости", которые будут размещаться западнее реки Днепр, могут присоединиться Великобритания, Франция, Германия и Польша.

По его словам, также планируются миротворческие силы на востоке Украины для контроля прекращения огня.