Міноборони Польщі спростувало заяву Келлога щодо надсилання військ до України

Ніяких переговорів з цього приводу не ведеться, уточнив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик

Цезарій Томчик (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Польща не надсилатиме своїх військових до України в межах потенційної миротворчої місії. Про це в коментарі PAP повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, реагуючи на заяву спеціального посланця американського президента Кіта Келлога.

Томчик наголосив, що "позиція Польщі залишається незмінною".

"Польща не надсилає і не надсилатиме солдатів у складі потенційних миротворчих сил в Україну. Польща має іншу мету, вона забезпечить потенційну миротворчу місію з території Польщі, надавши хаб у Жешуві та матеріально-технічне забезпечення для місії", – сказав заступник очільника Міноборони.

Посадовець наголосив, що ніяких переговорів з цього приводу не ведеться.

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також категорично заперечив участь польських солдатів у миротворчій місії.

"З самого початку ми вказували на нашу роль як центру матеріально-технічної та інфраструктурної підтримки такої місії. Без нас неможливо її здійснити", – наголосив він.

Косіняк-Камиш акцентував, що союзники Польщі, які зустрічаються на різних рівнях у рамках "коаліції охочих", які підтримують Україну, "чудово розуміють роль, яку має відігравати Польща".

"Ця роль помічена й оцінена союзниками", – зазначив міністр.

На запитання, чи може така заява американського посадовця слугувати непрямим тиском на Польщу, Косіняк-Камиш це заперечив.

"Ні я, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський, ні інші не отримували жодних пропозицій з цього приводу", – сказав він.

Раніше Келлог в ефірі телеканалу Fox Business заявив, що США обговорюють із союзниками розміщення іноземного контингенту на території України. До "сил стійкості", які розміщуватимуться на захід від річки Дніпро, можуть долучитися Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща.

За його словами, також плануються миротворчі сили на сході України для контролю за припиненням вогню.