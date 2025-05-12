В Москве нашли новую отговорку от 30-дневного перемирия

Мария Захарова (Фото: EPA)

Россия продолжает фактически отказываться от предложенного Украиной, Европой и США 30-дневного перемирия с 12 мая, но в то же время не делает прямых заявлений. Так, под вечер спикер кремлевской дипломатии Мария Захарова заявила, что Германия и Франция якобы требуют перемирия, чтобы усилить Украину для дальнейшего противостояния с РФ.

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В долгом заявлении чиновница страны-агрессора изложила российский взгляд на Минский процесс, традиционно утверждая, что Запад якобы готовил Украину к войне против РФ и использовал для этого переговоры.

"Сегодня те же страны [Франция и Германия] добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", – утверждает Захарова.