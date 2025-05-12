В Москве нашли новую отговорку от 30-дневного перемирия
Россия продолжает фактически отказываться от предложенного Украиной, Европой и США 30-дневного перемирия с 12 мая, но в то же время не делает прямых заявлений. Так, под вечер спикер кремлевской дипломатии Мария Захарова заявила, что Германия и Франция якобы требуют перемирия, чтобы усилить Украину для дальнейшего противостояния с РФ.
В долгом заявлении чиновница страны-агрессора изложила российский взгляд на Минский процесс, традиционно утверждая, что Запад якобы готовил Украину к войне против РФ и использовал для этого переговоры.
"Сегодня те же страны [Франция и Германия] добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", – утверждает Захарова.
- По состоянию на вечер 12 мая Москва все еще не согласилась на 30-дневное перемирие, а также игнорирует слова Зеленского о готовности лично встретиться с Путиным в Турции. Партнеры заявляли, что введут санкции, если РФ так и не согласится на прекращение огня.
- Трамп допустил, что 15 мая может посетить Турцию, где должны пройти российско-украинские переговоры. Зеленский заявил, что хотел бы видеть президента США в Стамбуле.