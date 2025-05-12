Зеленский заявил, что Украина будет рада Трампу на переговорах в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский, ожидающий российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая, заявил, что хотел бы видеть там американского коллегу Дональда Трампа.
Зеленский напомнил, что поддержал предложение Трампа о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительного, чтобы дать основу дипломатии.
Кроме того, украинский президент поддержал главу Белого дома с идеей прямых переговоров с Путиным. Зеленский подтвердил, что прилетит в Турцию и выразил надежду, что диктатор РФ там тоже будет.
"И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Много можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил глава государства.
Час назад на брифинге Трамп сам заявил, что думает о визите в Стамбул: "Я думаю, что оба лидера будут там. У меня так много встреч, но я думал о поездке в Стамбул".
"Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают", – добавил глава государства.
В то же время Путин, хоть и первый предложил возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле, пока ничего не ответил Зеленскому.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа. ПрезидентВладимир Зеленский заявил поддержали , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган европейские руководители и в конце концов .