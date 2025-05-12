Зеленский заявил, что Украина будет рада Трампу на переговорах в Стамбуле

Украинский президент подтвердил, что прилетит в Турцию и выразил надежду, что диктатор РФ там тоже будет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский, ожидающий российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая, заявил, что хотел бы видеть там американского коллегу Дональда Трампа.

Зеленский напомнил, что поддержал предложение Трампа о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительного, чтобы дать основу дипломатии.

Кроме того, украинский президент поддержал главу Белого дома с идеей прямых переговоров с Путиным. Зеленский подтвердил, что прилетит в Турцию и выразил надежду, что диктатор РФ там тоже будет.

"И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Много можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил глава государства.

Час назад на брифинге Трамп сам заявил, что думает о визите в Стамбул: "Я думаю, что оба лидера будут там. У меня так много встреч, но я думал о поездке в Стамбул". Зеленский накануне говорил , что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая.

"Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции – и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают", – добавил глава государства.

В то же время Путин, хоть и первый предложил возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле, пока ничего не ответил Зеленскому.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.

предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа. Президент Владимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .