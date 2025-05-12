Зеленский обсудил с Эрдоганом перемирие и переговоры с Путиным

Политики договорились работать и дальше

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос прекращения огня и прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Сообщение об этом глава украинского государства опубликовал в своих соцсетях.

"Общался с Президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня", – рассказал Зеленский.

Также, добавил он, необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг такого перемирия.

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Глава государства подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с диктатором РФ.

Зеленский отметил: "И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой".

Президенты Украины и Турции договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы наступил мир.