Зеленский обсудил с Эрдоганом перемирие и переговоры с Путиным
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос прекращения огня и прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Сообщение об этом глава украинского государства опубликовал в своих соцсетях.
"Общался с Президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня", – рассказал Зеленский.
Также, добавил он, необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг такого перемирия.
Глава государства подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с диктатором РФ.
Зеленский отметил: "И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой".
Президенты Украины и Турции договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы наступил мир.
- 11 мая Эрдоган говорил с президентом Франции Макроном и диктатором РФ: после диалога с Путиным глава Турции подчеркнул, что "всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".
По состоянию на вечер 12 мая, Россия продолжает игнорировать и предложение Украины и партнеров о перемирии, и заявление Зеленского о готовности лично встретиться с Путиным в Турции. Страна-агрессор хочет встречи в Стамбуле "без предварительных условий".
- Трамп допустил, что 15 мая может посетить Турцию, где должны пройти российско-украинские переговоры. Зеленский заявил, что хотел бы видеть президента США в Стамбуле.