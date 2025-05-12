У Путина продолжают игнорировать перемирие, хотят встречи в Стамбуле

Песков не ответил и на предложение Зеленского о личной встрече с диктатором

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия продолжает игнорировать предложение о перемирии с 12 мая и настаивать на проведении переговоров в Стамбуле без "предварительных условий". Такая позиция вытекает из комментария спикера Кремля Дмитрия Пескова российским пропагандистам из РИА Новости.

В новом заявлении он напомнил позицию диктатора Владимира Путина, которую тот озвучил в ночь на 11 мая: страна-агрессор выступает за возобновление прямых переговоров в Стамбуле "без всяких предварительных условий". В последний раз такие переговоры происходили в начале 2022 года – Украина прекратила их после разоблачения массовых российских военных преступлений в Киевской области, в частности в Буче.

В то же время Песков ничего не сказал о предложенном Украиной и ее партнерами перемирии с 12 мая, а также не комментировал заявление президента Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с диктатором РФ в Стамбуле.

Также спикер Кремля, вслед за Путиным, повторил российский штамп о необходимости "устранения первопричин конфликта" – под этим Москва подразумевает разоружение и отказ Украины от НАТО, а также так называемую денацификацию. Кроме того, ранее страна-агрессор неоднократно выдвигала Киеву требование вывести войска с территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

ОБНОВЛЕНО. Другие российские ресурсы распространили заявление Пескова о том, что с "Россией нельзя говорить на языке ультиматумов" насчет предложения о перемирии и санкциях, которые Запад обещал ввести, если прекращения огня не будет.