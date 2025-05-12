У Путіна і далі ігнорують перемир'я, хочуть зустрічі в Стамбулі
Росія і далі ігнорує пропозицію про перемир'я з 12 травня та наполягає на проведенні переговорів у Стамбулі без "попередніх умов". Така позиція випливає з коментаря речника Кремля Дмитра Пєскова російським пропагандистам з РИА Новости.
У новій заяві він нагадав позицію диктатора Володимира Путіна, котру той озвучив у ніч на 11 травня: країна-агресор виступає за відновлення прямих переговорів у Стамбулі "без будь-яких попередніх умов". Востаннє такі перемовини відбувались на початку 2022 року – Україна припинила їх після викриття масових російських воєнних злочинів на Київщині, зокрема у Бучі.
Водночас Пєсков нічого не сказав про запропоноване Україною та її партнерами перемир'я з 12 травня, а також не коментував заяву президента Володимира Зеленського про готовність особисто зустрітися з диктатором РФ у Стамбулі.
Також речник Кремля, услід за Путіним, повторив російський штамп про необхідність "усунення першопричин конфлікту" – під цим Москва має на увазі роззброєння та відмову України від НАТО, а також так звану денацифікацію. Окрім цього, раніше країна-агресор неодноразово висувала Києву вимогу вивести війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
ОНОВЛЕНО. Інші російські ресурси поширили заяву Пєскова про те, що з "Росією не можна говорити мовою ультиматумів" стосовно пропозиції про перемир'я та санкції, які Захід обіцяв впровадити, якщо припинення вогню не буде.
Речник німецького уряду Корнеліус заявив, що російський диктатор має погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше розпочнеться підготовка до нових санкцій.
- Президент Франції наголосив, що "або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно і ми маємо запровадити більше санкцій".
Україна повідомила США та європейським партнерам, що Росія ігнорує їхню пропозицію про припинення вогню. Сторони скоординували наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я.