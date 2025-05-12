У Путіна і далі ігнорують перемир'я, хочуть зустрічі в Стамбулі

Пєсков не відповів і на пропозицію Зеленського про особисту зустріч з диктатором

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія і далі ігнорує пропозицію про перемир'я з 12 травня та наполягає на проведенні переговорів у Стамбулі без "попередніх умов". Така позиція випливає з коментаря речника Кремля Дмитра Пєскова російським пропагандистам з РИА Новости.

У новій заяві він нагадав позицію диктатора Володимира Путіна, котру той озвучив у ніч на 11 травня: країна-агресор виступає за відновлення прямих переговорів у Стамбулі "без будь-яких попередніх умов". Востаннє такі перемовини відбувались на початку 2022 року – Україна припинила їх після викриття масових російських воєнних злочинів на Київщині, зокрема у Бучі.

Водночас Пєсков нічого не сказав про запропоноване Україною та її партнерами перемир'я з 12 травня, а також не коментував заяву президента Володимира Зеленського про готовність особисто зустрітися з диктатором РФ у Стамбулі.

Також речник Кремля, услід за Путіним, повторив російський штамп про необхідність "усунення першопричин конфлікту" – під цим Москва має на увазі роззброєння та відмову України від НАТО, а також так звану денацифікацію. Окрім цього, раніше країна-агресор неодноразово висувала Києву вимогу вивести війська з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

ОНОВЛЕНО. Інші російські ресурси поширили заяву Пєскова про те, що з "Росією не можна говорити мовою ультиматумів" стосовно пропозиції про перемир'я та санкції, які Захід обіцяв впровадити, якщо припинення вогню не буде.