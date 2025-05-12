Зеленський обговорив з Ердоганом перемир'я та переговори з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом питання припинення вогню та прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Повідомлення про це голова української держави опублікував у своїх соцмережах.

"Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", – розповів Зеленський.

Також, додав він, необхідно, аби партнери забезпечили моніторинг такого перемир'я.

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Голова держави наголосив, що Україна готова до прямих переговорів з диктатором РФ.

Зеленський зауважив: "І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою".

Президенти України та Туреччини домовились про подальшу спільну роботу заради того, щоб настав мир.