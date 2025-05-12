Зеленський обговорив з Ердоганом перемир'я та переговори з Путіним
Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом питання припинення вогню та прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Повідомлення про це голова української держави опублікував у своїх соцмережах.
"Розмовляв із Президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню", – розповів Зеленський.
Також, додав він, необхідно, аби партнери забезпечили моніторинг такого перемир'я.
Голова держави наголосив, що Україна готова до прямих переговорів з диктатором РФ.
Зеленський зауважив: "І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою".
Президенти України та Туреччини домовились про подальшу спільну роботу заради того, щоб настав мир.
- 11 травня Ердоган мав розмови з президентом Франції Макроном та диктатором РФ: після діалогу з Путіним очільник Туреччини наголосив, що "всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".
Станом на вечір 12 травня Росія продовжує ігнорувати і пропозицію України та партнерів про перемир'я, і заяву Зеленського про готовність особисто зустрітися з Путіним в Туреччині. Країна-агресор хоче зустрічі в Стамбулі "без попередніх умов".
- Трамп допустив, що 15 травня може відвідати Туреччину, де мають відбутися російсько-українські переговори. Зеленський заявив, що хотів би бачити президента США у Стамбулі.