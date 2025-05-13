Зеленский: 30-дневного перемирия не хватит для полного восстановления сил РФ

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Возможное 30-дневное перемирие не позволит России полностью восстановить силы, считает президент Владимир Зеленский. Такое прекращение огня недостаточно для обеих сторон войны, рассказал глава государства во время пресс-конференции.

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Журналистка спросила, не станет ли 30-дневное перемирие "очередным подарком" для российского диктатора Владимира Путина, чтобы Москва смогла перегруппироваться и подготовиться к летней наступательной кампании.

"Никто не знает заранее, что будет, что произойдет. Я считаю, что срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы по полной", – рассказал глава государства.

По его словам, 30-дневное прекращение огня – это больше о деэскалации и возможности открыть диалог.

"Именно об этом идет речь. Поэтому так и реагируют и Соединенные Штаты, и Европа, когда Россия, например, говорит: "Мы хотим, чтобы в этот момент не было поставок [оружия Украине] и т.д.". Поставки так [таким образом] не идут", – пояснил президент.

Он отметил, что остановка поставок западного оружия Украине, которую Кремль требует во время перемирия, не помогла бы оккупантам.

"Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе: та или иная техника, то или иное оружие. Это не секрет даже для россиян, они это понимают", – добавил Зеленский.

По его словам, помощь, которую направили из США еще полгода назад, "в том или ином формате потом приходит".

В целом требование Москвы об остановке военной помощи на время прекращения огня "не живое, не структурное, ни о чем", подчеркнул глава государства.

"Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в формате поставок оружия. И все. А то, что не будет пересечения, например нашей границы того или иного оружия – также это не сработает. Ведь то, что нам нужно, у нас на складах уже есть", – подытожил президент.

Зеленский также добавил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос о приостановлении помощи на время перемирия, и отметил, что помощь продолжает поступать с 11 марта после того, как была разморожена Штатами.