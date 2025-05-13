Зеленский считает, что партнеры должны ужесточить санкции, если Путин не приедет в Турцию
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию 15 мая, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на брифинге.

Глава государства заявил, что если встреча в Стамбуле с участием Путина не состоится, то это будет означать отсутствие результата в мирном процессе. Он напомнил, что Украина соглашалась на все инициативы, предложенные теми или иными сторонами, в частности, США и государствами Европы.

"Украина продемонстрировала абсолютный конструктивизм. Продемонстрировала, что она четкая, понятная и хочет окончания войны. Я считаю, что неприезд Путина, а снова игры – это финальная точка его демонстраций, что они не готовы к окончанию войны. А значит, все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть исполнені", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что в противном случае Россию нельзя принудить к шагам, к тому или иному формату деэскалации.

"Значит будут санкции. Я могу ожидать только как минимум сильного пакета от США санкций против России. И это уже санкции, посмотрите, не за агрессию, не за оккупацию и т.д. То есть компромиссов уже и так миллион. Санкции за то, что они не хотят даже прекращения огня", — заявил президент.

По его словам, это должен быть самый сильный пакет санкций, ведь это "воля к окончанию войны или нет".

"Сильный пакет Соединенных Штатов, сильный пакет Европы. Будем очень благодарны", — резюмировал глава государства.

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