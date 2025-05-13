Зеленський вважає, що партнери повинні посилити санкції, якщо Путін не приїде до Туреччини
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не приїде на перемовини в Туреччину 15 травня, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу.

Глава держави заявив, що, якщо зустріч у Стамбулі за участі Путіна не відбудеться, то це означатиме відсутність результату у мирному процесі. Він нагадав, що Україна погоджувалася на всі пропозиції, запропоновані тими чи іншими сторонами, зокрема США та державами Європи.

"Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Я вважаю, що неприїзд Путіна, а знову ігри – це фінальна точка його демонстрацій, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі й чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що інакше Росію не можна примусити до кроків, до того чи іншого формату деескалації.

"Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки як мінімум сильного пакета від США санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже й так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню", – заявив президент.

За його словами, це має бути найсильніший пакет санкцій, адже це "воля до закінчення війни або ні".

"Сильний пакет Сполучених Штатів, сильний пакет Європи. Будемо дуже-дуже вдячні", – резюмував глава держави.

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