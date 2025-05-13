Зеленський вважає, що партнери повинні посилити санкції, якщо Путін не приїде до Туреччини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не приїде на перемовини в Туреччину 15 травня, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу.

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Глава держави заявив, що, якщо зустріч у Стамбулі за участі Путіна не відбудеться, то це означатиме відсутність результату у мирному процесі. Він нагадав, що Україна погоджувалася на всі пропозиції, запропоновані тими чи іншими сторонами, зокрема США та державами Європи.

"Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Я вважаю, що неприїзд Путіна, а знову ігри – це фінальна точка його демонстрацій, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі й чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що інакше Росію не можна примусити до кроків, до того чи іншого формату деескалації.

"Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки як мінімум сильного пакета від США санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже й так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню", – заявив президент.

За його словами, це має бути найсильніший пакет санкцій, адже це "воля до закінчення війни або ні".

"Сильний пакет Сполучених Штатів, сильний пакет Європи. Будемо дуже-дуже вдячні", – резюмував глава держави.

26 квітня, після розмови із Зеленським, Трамп пригрозив російському диктатору новими банківськими та вторинними санкціями, розкритикувавши останні удари РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.

Президент Штатів не вперше погрожував Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели його попередники.

27 квітня Рубіо пояснив, що США не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки "не хочуть доводити до цього" і "ще не час" для них. На думку Штатів, запровадження санкцій означатиме їх вихід із переговорів.

1 травня Грем заявив, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.