Трамп поедет в Стамбул "в значительной степени", если там будет Путин – CNN
Топ-чиновники администрации США планируют прибыть в Турцию на этой неделе для участия в возможных украино-российских переговорах 15 мая, но участие президента Дональда Трампа будет "в значительной степени" зависеть от присутствия на них российский диктатор Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Сейчас все очень динамично", – сказал собеседник, добавив, что "никто не знает много" о возможной встрече в четверг.
По словам источника, возможность того, что Трамп присоединится к встрече, "оказывает большое давление на Путина".
Также собеседник подтвердил, что независимо от присутствия президента США на переговорах в Стамбуле планируют быть спецпосланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф. Другой источник CNN тоже подтвердил их участие: сейчас эти чиновники планируют наблюдать за возможными переговорами между украинцами и россиянами при посредничестве Турции.
Ранее об участии Уиткоффа и Келлога сообщали собеседники агентства Reuters.
12 мая президент США допустил, что 15 мая может посетить Турцию. Также Трамп считает, что переговоры могут привести к остановке боевых действий. Глава Украины заявил, что хотел бы видеть американского коллегу в Стамбуле.
Путин не подтвердил участие в переговорах в Стамбуле, РФ до сих пор напрямую не ответила на предложение Зеленского, который заявил о готовности лично встретиться с диктатором. Также страна-агрессор все еще не согласилась на прекращение огня.
- Спикер Кремля Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены лишь тогда, когда сам российский диктатор "сочтет это нужным".