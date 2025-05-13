Трамп поїде до Стамбулу "значною мірою", якщо там буде Путін – CNN
Топчиновники адміністрації США планують прибути до Туреччини цього тижня для участі у можливих україно-російських переговорах 15 травня, але участь президента Дональда Трампа "значною мірою" залежатиме від того, чи буде на них російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця американської адміністрації.
"Зараз все дуже динамічно", – сказав співбесідник, додавши, що "ніхто не знає багато" щодо можливої зустрічі у четвер.
За словами джерела, можливість того, що Трамп доєднається до зустрічі, "чинить великий тиск на Путіна".
Також співрозмовець підтвердив, що незалежно від присутності президента США на переговорах у Стамбулі планують бути спецпосланці Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф. Інше джерело CNN теж підтвердило їхню участь: наразі ці посадовці планують спостерігати за можливими переговорами між українцями та росіянами за посередництва Туреччини.
Раніше про участь Віткоффа та Келлога повідомляли співбесідники агенції Reuters.
12 травня президент США допустив, що 15 травня може відвідати Туреччину. Також Трамп вважає, що перемовини можуть спричинити зупинку бойових дій. Глава України заявив, що хотів би бачити американського колегу у Стамбулі.
Наразі Путін не підтвердив участь у переговорах в Стамбулі, РФ досі напряму не відповіла на пропозицію Зеленського, який заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором. Так само країна-агресор все ще не погодилась на припинення вогню.
- Речник Кремля Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор "вважатиме це за потрібне".