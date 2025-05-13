Трамп поїде до Стамбулу "значною мірою", якщо там буде Путін – CNN
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Топчиновники адміністрації США планують прибути до Туреччини цього тижня для участі у можливих україно-російських переговорах 15 травня, але участь президента Дональда Трампа "значною мірою" залежатиме від того, чи буде на них російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця американської адміністрації.

"Зараз все дуже динамічно", – сказав співбесідник, додавши, що "ніхто не знає багато" щодо можливої зустрічі у четвер.

За словами джерела, можливість того, що Трамп доєднається до зустрічі, "чинить великий тиск на Путіна".

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Також співрозмовець підтвердив, що незалежно від присутності президента США на переговорах у Стамбулі планують бути спецпосланці Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф. Інше джерело CNN теж підтвердило їхню участь: наразі ці посадовці планують спостерігати за можливими переговорами між українцями та росіянами за посередництва Туреччини.

Раніше про участь Віткоффа та Келлога повідомляли співбесідники агенції Reuters.

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