Росія ігнорує, Європа обіцяє санкції, Трамп оптимістичний – головне щодо перемир'я за день

Зеленський "за" зустріч і з президентом США в Стамбулі, але нагадує про необхідність припинення вогню

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Росія фактично відмовляється від перемир'я. Європа погрожує санкціями, але очільник США Дональд Трамп налаштований оптимістично щодо ймовірної зустрічі у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський нагадує про необхідність припинення вогню й готовий зустрітися не тільки з диктатором Володимиром Путіним, але й з Трампом. LIGA.net зібрала основні події за день щодо ймовірного перемир'я та переговорів.

Москва відмовляється від припинення вогню з 12 травня. РФ не заявляє напряму, але фактично не погоджується на перемир'я з понеділка, як цього вимагали Україна, Європа і Штати.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив, що Москва наполягає на проведенні переговорів у Стамбулі без "попередніх умов". Також він заявив, що "з Росією не можна говорити мовою ультиматумів", стосовно санкцій, котрі Захід обіцяв запровадити, якщо не буде припинення вогню.

На фронті жодного перемир'я, РФ ігнорує пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив європейським колегам, що Росія "повністю ігнорує" пропозицію про припинення вогню, атакуючи позиції Сил оборони по всій лінії фронту. Також Москва не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з диктатором у Стамбулі.

Очільники дипломатичних відомств України, Європи та США скоординували наслідки, які Москва отримає, якщо і далі відкидатиме перемир'я. Зокрема, йдеться про санкції.

Європа підтвердила, що запровадить санкції проти РФ і нагадала про військову допомогу Україні. Речник німецького уряду Стефан Корнеліус заявив, що російський диктатор має погодитися на 30-денне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше розпочнеться підготовка до нових санкцій.

Президент Франції Емманюель Макрон також зазначив, що "або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно і ми маємо запровадити більше санкцій".

Тим часом голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна готова запропонувати Україні додаткові пакети озброєнь у разі провалу переговорів з Росією.

А Трамп оптимістичний щодо майбутніх переговорів у Стамбулі. Президент США вважає, що російсько-українські переговори у Стамбулі можуть спричнити зупинку бойових дій.

Трамп припустив, що сам буде у Стамбулі у день перемовин, Зеленський "за". Президент США допустив, що 15 травня може відвідати Туреччину. Глава України заявив, що хотів би бачити американського колегу у Стамбулі.

Зеленський говорив з Ердоганом, у якого можуть відбутися переговори. Президенти України та Туреччини обговорили питання припинення вогню та прямих переговорів з Путіним.

Зеленський зауважив: "І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою".

"На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства", – додав Зеленський у вечірньому зверненні.

Відповіді Москви щодо припинення вогню та зустрічі Зеленського з Путіним досі немає. Надвечір прессекретарка кремлівської дипломатії Марія Захарова заявила, що Німеччина та Франція нібито вимагають перемир'я, аби посилити Україну для подальшого протистояння з РФ. Більш змістовних коментарів РФ не надала.