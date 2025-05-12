Китай озвучив позицію щодо 30-денного припинення вогню: Всі зусилля мають бути заради миру

Китай готовий відігравати "конструктивну роль" у досягненні миру між Україною та РФ

Лінь Цзянь (Фото: x.com/MFA_China)

Китай вважає, що "всі" зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру в повномасштабній війні Росії проти України, яку Пекін традиційно називає "українською кризою". Так речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь відповів на запитання про запропоноване Україною, Європою і США 30-денне перемир'я, передають Global Times та Укрінформ.

"Щодо української кризи [повномасштабної війни] позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", – сказав він.

За словами представника китайського МЗС, країна сподівається, що Росія та Україна зможуть продовжувати переговори для досягнення мирної угоди, яка буде прийнятна для обох сторін. Він зазначив, що Китай продовжує наполягати на тому, що єдиний "життєздатний вихід" з так званої "кризи" – це переговори.

Окрім цього, Лінь Цзянь прокоментував слова президента США Дональда Трампа про необхідність участі у врегулюванні повномасштабної війни великих держав, зокрема Туреччини та Китаю. Він зазначив, що КНР не проти відігравати значну роль.

"Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру", – сказав представник МЗС.