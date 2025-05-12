Китай озвучил позицию о 30-дневном прекращении огня: Все усилия должны быть ради мира

Китай готов играть "конструктивную роль" в достижении мира между Украиной и РФ

Линь Цзянь (Фото: x.com/MFA_China)

Китай считает, что "все" усилия должны быть направлены на достижение мира в полномасштабной войне России против Украины, которую Пекин традиционно называет "украинским кризисом". Так представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь ответил на вопрос о предложенном Украиной, Европой и США 30-дневном перемирии, передают Global Times и Укринформ.

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"Относительно украинского кризиса [полномасштабной войны] позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", – сказал он.

По словам представителя китайского МИД, страна надеется, что Россия и Украина смогут продолжать переговоры для достижения мирного соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон. Он отметил, что Китай продолжает настаивать на том, что единственный "жизнеспособный выход" из так называемого"кризиса" – это переговоры.

Кроме этого, Линь Цзянь прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости участия в урегулировании полномасштабной войны больших государств, в частности Турции и Китая. Он отметил, что КНР не против играть значительную роль.

"Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в преодолении "кризиса" и достижении долгосрочного мира", – сказал представитель МИД.