Трамп думает попросить помощи у Китая по урегулированию российско-украинской войны
Президент США Дональд Трамп считает, что можно вовлечь Китай в переговоры о завершении войны России против Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Отвечая на вопрос о возможной помощи со стороны Китая в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", Трамп сказал: "Конечно. Я думаю, что попросить об этом [помощь] было бы вполне естественно".
По его словам, США достигают "хорошего прогресса" в переговорах о завершении российско-украинской войны.
"Если мы остановим этот конфликт, это будет большое достижение. Мы очень стремимся, мы очень близки", – подытожил американский президент.
- 29 апреля 2025 года Пекин в очередной раз заявил, что поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны и призвал Киев и Москву найти "первопричины конфликта".