Трамп думает попросить помощи у Китая по урегулированию российско-украинской войны

На сегодняшний день президент США считает, что достигнут "хороший прогресс" в переговорах о завершении войны

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп считает, что можно вовлечь Китай в переговоры о завершении войны России против Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

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Отвечая на вопрос о возможной помощи со стороны Китая в "ликвидации разрыва между Украиной и Россией", Трамп сказал: "Конечно. Я думаю, что попросить об этом [помощь] было бы вполне естественно".

По его словам, США достигают "хорошего прогресса" в переговорах о завершении российско-украинской войны.

"Если мы остановим этот конфликт, это будет большое достижение. Мы очень стремимся, мы очень близки", – подытожил американский президент.

29 апреля 2025 года Пекин в очередной раз заявил, что поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны и призвал Киев и Москву найти "первопричины конфликта".