Глава МИД Китая призвал Москву и Киев найти "первопричины конфликта"
Пекин поддерживает усилия по мирному урегулированию российско-украинской войны и призывает Киев и Москву найти "первопричины конфликта". Об этом во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил главный дипломат Китая Ван И.
"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному разрешению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", – сказал он.
Ван призвал мир воздерживаться от предвзятости, активнее сотрудничать с ООН и поддерживать политические усилия по урегулированию конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.
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