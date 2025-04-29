Глава МИД Китая призвал Москву и Киев найти "первопричины конфликта"

Ван И снова призвал Украину и Россию к завершению войны

Ван И (Фото: ЕРА/GRIGORY SYSOEV)

Пекин поддерживает усилия по мирному урегулированию российско-украинской войны и призывает Киев и Москву найти "первопричины конфликта". Об этом во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил главный дипломат Китая Ван И.

"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному разрешению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", – сказал он.

Ван призвал мир воздерживаться от предвзятости, активнее сотрудничать с ООН и поддерживать политические усилия по урегулированию конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.