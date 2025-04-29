Глава МЗС Китаю закликав Москву та Київ знайти "першопричини конфлікту"

Ван Ї знову закликав Україну та Росію до завершення війни

Ван Ї (Фото: ЕРА/GRIGORY SYSOEV)

Пекін підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни та закликає Київ і Москву знайти "першопричини конфлікту". Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро заявив головний дипломат Китаю Ван Ї.

"Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди", – сказав він.

Ван закликав світ утримуватися від упередженості, активніше співпрацювати з ООН і підтримувати політичні зусилля для врегулювання конфліктів, зокрема в Україні й на Близькому Сході.