Глава МЗС Китаю закликав Москву та Київ знайти "першопричини конфлікту"
Пекін підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни та закликає Київ і Москву знайти "першопричини конфлікту". Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро заявив головний дипломат Китаю Ван Ї.
"Китай підтримує всі кроки, що ведуть до мирного вирішення українського конфлікту, і сподівається, що сторони зможуть з'ясувати його першопричини та досягти збалансованої, довготривалої й обов'язкової мирної угоди", – сказав він.
Ван закликав світ утримуватися від упередженості, активніше співпрацювати з ООН і підтримувати політичні зусилля для врегулювання конфліктів, зокрема в Україні й на Близькому Сході.
- 8 квітня 2025 року президент Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Він зазначив, що Україна має дані про щонайменше 155 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
- Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб засудити факт участі китайців у війні та вимагати пояснень.
- 10 квітня речник МЗС країни заявив, що твердження про участь громадян Китаю на боці Росії у війні проти України нібито не має фактів.
- 17 квітня Зеленський сказав, що Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Зокрема, він згадав порох і артилерію.