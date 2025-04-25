Сікорський: Росія стала васалом Китаю через війну в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що через російсько-українську війну Росія стала васалом Китаю. Він також порадив віддати Китаю Владивосток. Таку думку він висловив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.
У відповідь на питання журналіста, чи стане РФ васалом Китаю, Сікорський відповів, що "вже є".
"Ми маємо справу з так званим партнерством, у якому Китай надає Росії протокольну сатисфакцію, але натомість захоплює її ринок і робить Росію залежною від себе. Це абсолютно не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи вартувало воно тих кількох міст на Донбасі і життів стількох сотень тисяч людей", – сказав він.
Сікорський згадав висловлювання професора Збігнєва Бжезінського, що "стратегічний вибір Росії – бути або союзником Заходу або васалом Китаю".
"Путін зробив вибір, який вигідний йому, а не його країні", – заявив глава польського МЗС.
За словами Сікорського, російський диктатор відкрив країну для китайського впливу, як військового, так і економічного, "особливо навколо Владивостока".
"Жоден попередній російський лідер не допускав цього. З моменту заснування порту Владивосток у 1860 році в затоці Хайшенвай Росія ніколи не передавала Китаю права на використання цього порту. Це тільки минулого року зробив Володимир Путін", – нагадав він.
У підсумку він порадив Росії повністю віддати Владивосток Китаю, адже "на четвертому році війни російський Далекий Схід порожній".
- 2 квітня глава польського МЗС сказав, що Путін може закінчити війну за п'ять хвилин.
- 14 квітня Сікорський прокоментував атаки Росії по Україні. Він заявив, що Путін глузує з доброї волі США.
- 23 квітня Сікорський заявив, що Росія більше не правитиме ніде в Європі.