Сікорський: Росія стала васалом Китаю через війну в Україні

На думку польського дипломата, диктатор Путін зробив геополітичний вибір, який вигідний йому, а не його країні

Радослав Сікорський (Фото: соцмережі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що через російсько-українську війну Росія стала васалом Китаю. Він також порадив віддати Китаю Владивосток. Таку думку він висловив в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

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У відповідь на питання журналіста, чи стане РФ васалом Китаю, Сікорський відповів, що "вже є".

"Ми маємо справу з так званим партнерством, у якому Китай надає Росії протокольну сатисфакцію, але натомість захоплює її ринок і робить Росію залежною від себе. Це абсолютно не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи вартувало воно тих кількох міст на Донбасі і життів стількох сотень тисяч людей", – сказав він.

Сікорський згадав висловлювання професора Збігнєва Бжезінського, що "стратегічний вибір Росії – бути або союзником Заходу або васалом Китаю".

"Путін зробив вибір, який вигідний йому, а не його країні", – заявив глава польського МЗС.

За словами Сікорського, російський диктатор відкрив країну для китайського впливу, як військового, так і економічного, "особливо навколо Владивостока".

"Жоден попередній російський лідер не допускав цього. З моменту заснування порту Владивосток у 1860 році в затоці Хайшенвай Росія ніколи не передавала Китаю права на використання цього порту. Це тільки минулого року зробив Володимир Путін", – нагадав він.

У підсумку він порадив Росії повністю віддати Владивосток Китаю, адже "на четвертому році війни російський Далекий Схід порожній".