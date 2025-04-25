Сикорский: Россия стала вассалом Китая из-за войны в Украине

По мнению польского дипломата, диктатор Путин сделал геополитический выбор, который выгоден ему, а не его стране

Радослав Сикорский (Фото: соцсети)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за российско-украинской войны Россия стала вассалом Китая. Он посоветовал отдать Китаю Владивосток. Такое мнение он высказал в интервью Gazeta Wyborcza.

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В ответ на вопрос журналиста, станет ли РФ вассалом Китая, Сикорский ответил, что "уже есть".

"Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольную сатисфакцию, но захватывает ее рынок и делает Россию зависимой от себя. Это абсолютно не является успехом для России, и я не знаю, стоило ли оно тех нескольких городов на Донбассе и жизней стольких сотен тысяч людей", – сказал он.

Сикорский упомянул высказывания профессора Збигнева Бжезинского, что "стратегический выбор России – быть либо союзником Запада, либо вассалом Китая".

"Путин сделал выбор, который выгоден ему, а не его стране", – заявил глава польского МИД.

По словам Сикорского, российский диктатор открыл страну для китайского влияния, как военного, так и экономического, "особенно вокруг Владивостока".

"Ни один предыдущий российский лидер не допускал этого. С момента основания порта Владивосток в 1860 году в заливе Хайшенвай Россия никогда не передавала Китаю права на использование этого порта. Это только в прошлом году сделал Владимир Путин", – напомнил он.

В итоге он посоветовал России полностью отдать Владивосток Китаю, ведь "на четвертом году войны российский Дальний Восток пуст".