Трамп думає попросити допомоги у Китаю щодо врегулювання російсько-української війни
Президент США Дональд Трамп вважає, що можна залучити Китай до переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Відповідаючи на запитання щодо можливої допомоги з боку Китаю у "ліквідації розриву між Україною та Росією", Трамп сказав: "Звісно. Я думаю, що попросити про це [допомогу] було б цілком природно".
За його словами, США досягають "гарного прогресу" у переговорах про завершення російсько-української війни.
"Якщо ми зупинимо цей конфлікт, це буде велике досягнення. Ми дуже прагнемо, ми дуже близькі", – підсумував американський президент.
- 29 квітня 2025 року Пекін вкотре заявив, що підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни та закликав Київ і Москву знайти "першопричини конфлікту".