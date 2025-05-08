Трамп думає попросити допомоги у Китаю щодо врегулювання російсько-української війни
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп вважає, що можна залучити Китай до переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Відповідаючи на запитання щодо можливої допомоги з боку Китаю у "ліквідації розриву між Україною та Росією", Трамп сказав: "Звісно. Я думаю, що попросити про це [допомогу] було б цілком природно".

За його словами, США досягають "гарного прогресу" у переговорах про завершення російсько-української війни.

"Якщо ми зупинимо цей конфлікт, це буде велике досягнення. Ми дуже прагнемо, ми дуже близькі", – підсумував американський президент.

  • 29 квітня 2025 року Пекін вкотре заявив, що підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання російсько-української війни та закликав Київ і Москву знайти "першопричини конфлікту".
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