РФ игнорирует, Европа обещает санкции, Трамп оптимистичен: главное о перемирии за день

Зеленский "за" встречу и с президентом США в Стамбуле, но напоминает о необходимости прекращения огня

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Россия фактически отказывается от перемирия. Европа угрожает санкциями, но глава США Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу вероятной встречи в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский напоминает о необходимости прекращения огня и готов встретиться не только с диктатором Владимиром Путиным, но и с Трампом. LIGA.net собрала основные события за день по поводу возможного перемирия и переговоров.

Москва отказывается от прекращения огня с 12 мая. РФ не заявляет напрямую, но фактически не соглашается на перемирие с понедельника, как этого потребовали Украина, Европа и Штаты.

Спикер Кремля Дмитрий Песков повторил, что Москва настаивает на проведении переговоров в Стамбуле без "предварительных условий". Также он заявил, что "с Россией нельзя говорить на языке ультиматумов", по поводу санкций, которые Запад обещал ввести, если не будет прекращения огня.

На фронте никакого перемирия, РФ игнорирует предложение Зеленского встретиться с Путиным. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил европейским коллегам, что Россия "полностью игнорирует" предложение о прекращении огня, атакуя позиции Сил обороны по всей линии фронта. Также Москва не ответила на предложение Зеленского встретиться с диктатором в Стамбуле.

Главы дипломатических ведомств Украины, Европы и США скоординировали последствия, которые Москва получит, если и дальше будет отвергать перемирие. В частности, речь идет о санкциях.

Европа подтвердила, что введет санкции против РФ и напомнила о военной помощи Украине. Спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что российский диктатор должен согласиться на 30-дневное прекращение огня до конца 12 мая, иначе начнется подготовка к новым санкциям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отметил, что "либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно и мы должны ввести больше санкций".

Тем временем глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна готова предложить Украине дополнительные пакеты вооружений в случае провала переговоров с Россией.

А Трамп оптимистичен по поводу предстоящих переговоров в Стамбуле. Президент США считает, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут привести к остановке боевых действий.

Трамп предположил, что сам будет в Стамбуле в день переговоров, Зеленский "за". Президент США допустил, что 15 мая может посетить Турцию. Глава Украины заявил, что хотел бы видеть американского коллегу в Стамбуле.

Зеленский говорил с Эрдоганом, у которого могут пройти переговоры. Президенты Украины и Турции обсудили вопросы прекращения огня и прямых переговоров с Путиным.

Зеленский отметил: "И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой".

"К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России по поводу многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства", – добавил Зеленский.

Ответов Москвы о прекращении огня и встрече Зеленского с Путиным до сих пор нет. К вечеру пресс-секретарь кремлевской дипломатии Мария Захарова заявила, что Германия и Франция якобы требуют перемирия, чтобы усилить Украину для дальнейшего противостояния с РФ. Более содержательных комментариев РФ не предоставила.