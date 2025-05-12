Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры провалятся

Берлин также рассматривает ужесточение санкций в случае отсутствия прогресса в переговорах с Кремлем

Иоганн Вадефуль (Фото: wikimedia.org)

Германия готова предложить Украине дополнительные пакеты вооружений в случае провала переговоров с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters.

По словам министра, Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам.

В случае провала переговоров Германия готова предложить дополнительные пакеты вооружения для Украины.

В том числе глава ведомства предупредил Россию о дальнейших последствиях посредством усиления санкций.