Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры провалятся
Германия готова предложить Украине дополнительные пакеты вооружений в случае провала переговоров с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters.
По словам министра, Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам.
В случае провала переговоров Германия готова предложить дополнительные пакеты вооружения для Украины.
В том числе глава ведомства предупредил Россию о дальнейших последствиях посредством усиления санкций.
- 10 мая президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными из США.
- На ночной пресс-конференции в Кремле
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
- Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, в конце концов, президент Турции Эрдоган. Макрон отметил, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая.