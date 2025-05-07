Ракеты к системам IRIS-T, гаубицы и артснаряды: Германия передала Украине новую помощь

Берлин передает ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM, боеприпасы для танков Leopard-2 и другое вооружение

Система IRIS-T (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты в ракеты систем противовоздушной обороны IRIS-T, гаубицы Zuzana-2 и другое вооружение. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

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Отмечается, что ВСУ получат от Германии новую партию военной техники и боеприпасов, которая включает 66 транспортных средств MRAP (защищенных от минных засад), четыре транспортных средства с кинетической защитой и три колесных гаубицы Zuzana-2.

Кроме того, Берлин передает ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM, боеприпасы для танков Leopard-2, почти 40 000 снарядов для самоходных артиллерийских установок GEPARD, 27 000 155-мм артиллерийских боеприпасов и 1000 сна.

В новом пакете помощи также отмечено 70 разведывательных дронов VECTOR с комплектующими, 150 БпЛА HF-1, 20 наземных беспилотников, шесть машин Bergepanzer-2, четыре машины для разминирования WISENT-1 с запасными частями и два плуга.

Кроме того, речь идет о 41 наземной радиолокационной станции наблюдения, десятках лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров и транспортных средствах для пограничной службы.

Также в пакете присутствуют противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556, медицинские жгуты и спальные мешки.