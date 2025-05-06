Помощь Украине остановили по приказу офиса Хегсета, Трамп ничего не знал – Reuters
Приказ о временной приостановке поставок военной помощи Украине якобы исходил из офиса главы Пентагона Пита Хегсета, Белый дом об этом ничего не знал. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
В начале второго срока Дональда Трампа произошла кратковременная остановка поставок американского оружия в Украину – без ведома президента и большинства чиновников в сфере нацбезопасности.
По данным TRANSCOM (Транспортное командование Вооруженных сил США) и источников Reuters, устное распоряжение об остановке 11 грузовых рейсов с артиллерией и оружием, уже одобренных администрацией Джо Байдена, поступило из офиса Хегсета.
Это вызвало панику среди украинских и европейских партнеров, а в самой администрации не могли объяснить, почему приказ был отдан и почему его быстро отменили, указывает агентство.
Трамп, по словам нескольких источников, не давал указания останавливать помощь Украине и был не в курсе действий Хегсета. Рейсы возобновились через несколько дней, но инцидент продемонстрировал неразбериху в цепях командования и противоречивую внутреннюю политику. Позже администрация объяснила задержку внутренними процессами, а отмена рейсов стоила TRANSCOM более $2 млн.
Приказ об официальном прекращении военной помощи был принят только через месяц – 4 марта, после публичного заявления Белого дома.
- Утром 4 марта 2025 года американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.
- Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что поступающие из границы сообщения из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны.
- ABC News сообщало, что Украина получила 90% помощи от США, объявленного Байденом в рамках PDA.
- 12 марта помощь возобновили.