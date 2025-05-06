Допомогу Україні зупинили за наказом офісу Гегсета, Трамп нічого не знав – Reuters

Трамп, за словами кількох джерел, не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні і був не в курсі дій Гегсета

Піт Гегсет (Фото: ЕРА)

Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні нібито виходив з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, Білий дім про це нічого не знав. Про це пише Reuters з посиланням на проінформованих співрозмовників.

На початку другого терміну Дональда Трампа відбулася короткочасна зупинка постачання американської зброї до України – без відома президента і більшості високопосадовців у сфері нацбезпеки.

За даними TRANSCOM (Транспортне командування Збройних сил США) і джерел Reuters, усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета.

Це викликало паніку серед українських і європейських партнерів, а в самій адміністрації не могли пояснити, чому наказ був відданий і чому його швидко скасували, вказує агенція.

Трамп, за словами кількох джерел, не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні й був не в курсі дій Гегсета. Рейси відновилися через кілька днів, але інцидент продемонстрував плутанину в ланцюгах командування та суперечливу внутрішню політику. Пізніше адміністрація пояснила затримку внутрішніми процесами, а скасування рейсів коштувало TRANSCOM понад $2 млн.

Наказ про офіційне припинення військової допомоги був ухвалений лише через місяць – 4 березня, після публічної заяви Білого дому.

Вранці 4 березня 2025 року американські медіа повідомили, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні.

Згодом прем'єр Польщі Туск заявив, що повідомлення, які надходять із кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони.

ABC News повідомляло, що Україна отримала 90% допомоги від США, оголошеної Байденом у рамках PDA.

12 березня допомогу відновили.