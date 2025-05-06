Допомогу Україні зупинили за наказом офісу Гегсета, Трамп нічого не знав – Reuters
Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні нібито виходив з офісу глави Пентагону Піта Гегсета, Білий дім про це нічого не знав. Про це пише Reuters з посиланням на проінформованих співрозмовників.
На початку другого терміну Дональда Трампа відбулася короткочасна зупинка постачання американської зброї до України – без відома президента і більшості високопосадовців у сфері нацбезпеки.
За даними TRANSCOM (Транспортне командування Збройних сил США) і джерел Reuters, усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета.
Це викликало паніку серед українських і європейських партнерів, а в самій адміністрації не могли пояснити, чому наказ був відданий і чому його швидко скасували, вказує агенція.
Трамп, за словами кількох джерел, не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні й був не в курсі дій Гегсета. Рейси відновилися через кілька днів, але інцидент продемонстрував плутанину в ланцюгах командування та суперечливу внутрішню політику. Пізніше адміністрація пояснила затримку внутрішніми процесами, а скасування рейсів коштувало TRANSCOM понад $2 млн.
Наказ про офіційне припинення військової допомоги був ухвалений лише через місяць – 4 березня, після публічної заяви Білого дому.
- Вранці 4 березня 2025 року американські медіа повідомили, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні.
- Згодом прем'єр Польщі Туск заявив, що повідомлення, які надходять із кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони.
- ABC News повідомляло, що Україна отримала 90% допомоги від США, оголошеної Байденом у рамках PDA.
- 12 березня допомогу відновили.