Реформа армії США. Гегсет готує скорочення в командуванні та злиття штабів
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів у складі Національної гвардії, а також зменшити чисельність вищого командного складу у Збройних силах ще на 10%. Про це повідомляє Reuters.
Це є частиною реформи, розпочатої президентом Дональдом Трампом під час другого терміну.
Гегсет, який раніше неодноразово критикував надмірну чисельність вищого командного складу, і далі впроваджує зміни в структурі керівництва Пентагону.
Після вступу на посаду він ініціював звільнення низки ключових військових керівників, зокрема голови Об’єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувача ВМС та директора Агентства національної безпеки.
"Збільшення кількості генералів і адміралів не гарантує успіху. Це не покарання для старших офіцерів – нічого подібного", – наголосив Гегсет у своєму відеозверненні від 5 травня.
За його словами, головна мета реформ – "максимізація стратегічної готовності Збройних сил", а сам процес відбувається у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів.
У Пентагоні повідомляють, що реформи реалізовуватимуться поступово та виважено. Зокрема, розглядається можливість об’єднання деяких бойових командувань.
Серед варіантів – злиття Африканського командування США з Європейським, а також об'єднання Південного командування, що відповідає за Латинську Америку, з Північним командуванням. Також можливе скорочення чотиризіркових посад, зокрема командувача сухопутних військ у Тихоокеанському регіоні та американських сил у Південній Кореї.
Запропоновані зміни викликали занепокоєння в Конгресі.
Старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил Джек Рід поставив під сумнів підстави для таких скорочень.
"Жорсткі кадрові рішення мають базуватися на фактах і всебічному аналізі, а не на довільних відсоткових скороченнях", – заявив сенатор.
Він також наголосив, що "усунення з посад досвідчених військових керівників може нашкодити армії замість підвищення її ефективності".
Окрім змін у військовому командуванні, за останні тижні в Пентагоні звільнили трьох цивільних високопосадовців у зв’язку з розслідуванням витоку інформації. Розслідування розпочалося за особистим наказом Гегсета 21 березня.
- 21 квітня 2025 року повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.
- Гегсет у відповідь розкритикував медіа та людей, які надали цю інформацію журналістам.