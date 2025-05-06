Реформа армії США. Гегсет готує скорочення в командуванні та злиття штабів

Така нова реформа викликала критику в американському Конгресі

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів у складі Національної гвардії, а також зменшити чисельність вищого командного складу у Збройних силах ще на 10%. Про це повідомляє Reuters.

Це є частиною реформи, розпочатої президентом Дональдом Трампом під час другого терміну.

Гегсет, який раніше неодноразово критикував надмірну чисельність вищого командного складу, і далі впроваджує зміни в структурі керівництва Пентагону.

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Після вступу на посаду він ініціював звільнення низки ключових військових керівників, зокрема голови Об’єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувача ВМС та директора Агентства національної безпеки.

"Збільшення кількості генералів і адміралів не гарантує успіху. Це не покарання для старших офіцерів – нічого подібного", – наголосив Гегсет у своєму відеозверненні від 5 травня.

За його словами, головна мета реформ – "максимізація стратегічної готовності Збройних сил", а сам процес відбувається у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів.

У Пентагоні повідомляють, що реформи реалізовуватимуться поступово та виважено. Зокрема, розглядається можливість об’єднання деяких бойових командувань.

Серед варіантів – злиття Африканського командування США з Європейським, а також об'єднання Південного командування, що відповідає за Латинську Америку, з Північним командуванням. Також можливе скорочення чотиризіркових посад, зокрема командувача сухопутних військ у Тихоокеанському регіоні та американських сил у Південній Кореї.

Запропоновані зміни викликали занепокоєння в Конгресі.

Старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил Джек Рід поставив під сумнів підстави для таких скорочень.

"Жорсткі кадрові рішення мають базуватися на фактах і всебічному аналізі, а не на довільних відсоткових скороченнях", – заявив сенатор.

Він також наголосив, що "усунення з посад досвідчених військових керівників може нашкодити армії замість підвищення її ефективності".

Окрім змін у військовому командуванні, за останні тижні в Пентагоні звільнили трьох цивільних високопосадовців у зв’язку з розслідуванням витоку інформації. Розслідування розпочалося за особистим наказом Гегсета 21 березня.