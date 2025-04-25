NYT: Номер Гегсета, з якого він спілкувався у Signal, був в інтернеті у вільному доступі

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у чаті Signal, був легко доступний в інтернеті та загальнодоступних застосунках, що потенційно могло розкрити секрети національної безпеки іноземним супротивникам. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, номер телефону глави Пентагону можна було знайти в інтернеті у різних місцях, включно із WhatsApp, Facebook, Airbnb, Microsoft Teams і сайту спортивних ставок Sleeper.com.

Той же номер Гегсет використовував у чаті Signal для обговорення ударів США по єменських хуситах, що спровокувало скандал у березні.

Як зазначає NYT із посиланням на чинних і колишніх урядовців, які говорили на умовах анонімності, в Пентагоні навіть урядовцям низького рівня заборонено використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки для робочих справ.

Це пов'язано із високою ймовірністю зламу особистого номеру. Урядові мобільні телефони набагато безпечніші, оскільки вони оснащені суворим державним контролем, призначеним для захисту офіційних комунікацій.

Експерти з кібербезпеки, з якими спілкувалося видання, заявили, що за останнє десятиліття понад 75 країн придбали комерційне шпигунське програмне забезпечення. Шпигунські програми можуть перетворити мобільний телефон на пристрій для стеження.

Найбільшими можливостями у кібершпигунстві володіють Китай і Росія.

"Я гарантую вам, що Росія та Китай слухають мобільний телефон міністра оборони", – процитувало видання члена Палати представників США від Республіканської партії Дона Бекона, який запропонував звільнити Гегсета.