NYT: Номер Хегсета, с которого он общался в Signal, был в интернете в свободном доступе
Личный телефонный номер министра обороны США Пита Хегсета, который он использовал в чате Signal, был легко доступен в интернете и общедоступных приложениях, что потенциально могло раскрыть секреты национальной безопасности иностранным противникам. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, номер телефона главы Пентагона можно было найти в интернете в разных местах, включая WhatsApp, Facebook, Airbnb, Microsoft Teams и сайт спортивных ставок Sleeper.com.
Тот же номер Хегсет использовал в чате Signal для обсуждения ударов США по йеменским хуситам, что спровоцировало скандал в марте.
Как отмечает NYT со ссылкой на действующих и бывших чиновников, говоривших на условиях анонимности, в Пентагоне даже чиновникам низкого уровня запрещено использовать свои мобильные телефоны и ноутбуки для рабочих дел.
Это связано с высокой вероятностью взлома личного номера. Правительственные мобильные телефоны гораздо безопаснее, поскольку они оснащены строгим государственным контролем, предназначенным для защиты официальных коммуникаций.
Эксперты по кибербезопасности, с которыми общалось издание, заявили, что за последнее десятилетие более 75 стран приобрели коммерческое шпионское программное обеспечение. Шпионские приложения могут превратить мобильный телефон в устройство для слежения.
Наибольшими возможностями в кибершпионаже обладают Китай и Россия.
"Я гарантирую вам, что Россия и Китай слушают мобильный телефон министра обороны", – процитировало издание члена Палаты представителей США от Республиканской партии Дона Бэкона, который предложил уволить Хегсета.
- 26 марта глава Пентагона Пит Хегсет возразил, что в переписке с чата, опубликованном The Atlantic, была секретная информация.
- В то же время, по данным WSJ, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.
- 31 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "дело с Signal закрыто".
- 21 апреля стало известно, что Хегсет обсуждал конфиденциальную информацию еще в одном чате Signal.