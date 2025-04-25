NYT: Номер Хегсета, с которого он общался в Signal, был в интернете в свободном доступе

Пит Хегсет (Фото: EPA)

Личный телефонный номер министра обороны США Пита Хегсета, который он использовал в чате Signal, был легко доступен в интернете и общедоступных приложениях, что потенциально могло раскрыть секреты национальной безопасности иностранным противникам. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, номер телефона главы Пентагона можно было найти в интернете в разных местах, включая WhatsApp, Facebook, Airbnb, Microsoft Teams и сайт спортивных ставок Sleeper.com.

Тот же номер Хегсет использовал в чате Signal для обсуждения ударов США по йеменским хуситам, что спровоцировало скандал в марте.

Как отмечает NYT со ссылкой на действующих и бывших чиновников, говоривших на условиях анонимности, в Пентагоне даже чиновникам низкого уровня запрещено использовать свои мобильные телефоны и ноутбуки для рабочих дел.

Это связано с высокой вероятностью взлома личного номера. Правительственные мобильные телефоны гораздо безопаснее, поскольку они оснащены строгим государственным контролем, предназначенным для защиты официальных коммуникаций.

Эксперты по кибербезопасности, с которыми общалось издание, заявили, что за последнее десятилетие более 75 стран приобрели коммерческое шпионское программное обеспечение. Шпионские приложения могут превратить мобильный телефон в устройство для слежения.

Наибольшими возможностями в кибершпионаже обладают Китай и Россия.

"Я гарантирую вам, что Россия и Китай слушают мобильный телефон министра обороны", – процитировало издание члена Палаты представителей США от Республиканской партии Дона Бэкона, который предложил уволить Хегсета.