Хегсет вывесил расписание авиаударов по хуситам во втором чате Signal – Reuters

О новом эпизоде разглашения конфиденциальных данных стало известно на фоне внутреннего расследования утечек в Пентагоне

Пит Хегсет (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в группе чата Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника, который знаком с этим вопросом.

По данным собеседника агентства, чат включал около десяти человек и был создан для обсуждения административных вопросов, а не военного планирования.

По его словам, Хегсет поделился в чате деталями расписания авиаударов по хуситам.

Брат Хегсета Фил и адвокат Тим Парлаторе занимают должности в Пентагоне, но жена Дженнифер, бывшая продюсер Fox News, в Минобороны не работает.

Это уже второй чат Signal с участием руководителя Пентагона, где обсуждаются секретные военные планы США. Предыдущий скандал разразился после того, как главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга ошибочно включили в отдельный чат в Signal, где также обсуждалась атака на хуситов.

Новое разоблачение произошло через несколько дней после того, как одного из ведущих советников Хегсета Дэна Колдвелла и еще двух сотрудников Пентагона отправили в административный отпуск на фоне расследования утечек информации в Министерстве обороны США.

Спикер Пентагона Шон Парнелл и пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявили, что информация о секретных даных во втором чате Signal не соответствует действительности. По их мнению, ее распространяют недовольные бывшие сотрудники Минобороны США, чтобы сорвать планы президента США Дональда Трампа.

В свою очередь сенаторы-демократы, в частности Темми Дакворт и Чак Шумер, требуют освобождения Хегсета.

"Хегсет должен уйти в отставку с позором", – заявила Дакворт.