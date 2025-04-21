Хегсет вывесил расписание авиаударов по хуситам во втором чате Signal – Reuters
Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в группе чата Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника, который знаком с этим вопросом.
По данным собеседника агентства, чат включал около десяти человек и был создан для обсуждения административных вопросов, а не военного планирования.
По его словам, Хегсет поделился в чате деталями расписания авиаударов по хуситам.
Брат Хегсета Фил и адвокат Тим Парлаторе занимают должности в Пентагоне, но жена Дженнифер, бывшая продюсер Fox News, в Минобороны не работает.
Это уже второй чат Signal с участием руководителя Пентагона, где обсуждаются секретные военные планы США. Предыдущий скандал разразился после того, как главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга ошибочно включили в отдельный чат в Signal, где также обсуждалась атака на хуситов.
Новое разоблачение произошло через несколько дней после того, как одного из ведущих советников Хегсета Дэна Колдвелла и еще двух сотрудников Пентагона отправили в административный отпуск на фоне расследования утечек информации в Министерстве обороны США.
Спикер Пентагона Шон Парнелл и пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявили, что информация о секретных даных во втором чате Signal не соответствует действительности. По их мнению, ее распространяют недовольные бывшие сотрудники Минобороны США, чтобы сорвать планы президента США Дональда Трампа.
В свою очередь сенаторы-демократы, в частности Темми Дакворт и Чак Шумер, требуют освобождения Хегсета.
"Хегсет должен уйти в отставку с позором", – заявила Дакворт.
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