Гегсет вивісив розклад авіаударів по хуситах в другому чаті Signal – Reuters
Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у групі чату Signal, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника, який обізнаний з цим питанням.
За даними співбесідника агентства, чат містив близько десяти людей і був створений для обговорення адміністративних питань, а не військового планування.
За його словами, Гегсет поділився у чаті деталями розкладу авіаударів по хуситах.
Брат Гегсета Філ та адвокат Тім Парлаторе мають посади в Пентагоні, але дружина Дженніфер, колишня продюсерка Fox News, у Міноборони не працює.
Це вже другий чат Signal за участю керівника Пентагону, де обговорюються секретні військові плани США. Попередній скандал стався після того, як головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга помилково включили в окремий чат у Signal, де також обговорювалася атака на хуситів.
Нове викриття сталося за кілька днів після того, як одного з провідних радників Гегсета Дена Колдвелла та ще двох співробітників Пентагону відправили в адміністративну відпуску на тлі розслідування витоків інформації у Міністерстві оборони США.
Речник Пентагону Шон Парнелл та прессекретарка Білого дому Анна Келлі заявили, що інформація про секретні дані у другому чаті Signal не відповідає дійсності. На їхню думку, її поширюють незадоволені колишні працівники Міноборони США, щоб підірвати плани президента США Дональда Трампа.
Натомість сенатори-демократи, зокрема Теммі Дакворт та Чак Шумер, вимагають звільнення Гегсета.
"Гегсет мусить піти у відставку з ганьбою", – заявила Дакворт.
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